وزير الري: مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط حلم نتمنى تحقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط حلم نتمنى تحقيقه؛ لما له من عائد تجاري بالإضافة لتحقيقه الربط التكاملي بين كل دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتنفيذ أعمال بين مصر والسودان ويمتد حتى أوغندا.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته اليوم الاثنين، خلال جلسة مشروع ريط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن المشروع يحقق قفزة في مجالات التبادل التجاري والسياحة والربط الكهربائي؛ لافتًا إلى أن المشروع قد يساعد الدول الشحيحة بالمياه مثل مصر، والعكس في الدول التي تحتاج إلى طاقة أو خبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

