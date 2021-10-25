حريق شقة سكنية في العمرانية.. والمعاينة: حريق أسطوانة غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في وحدة سكنية بمنطقة العمرانية، الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم ٣٩ بشارع شبيطة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.
تبين بالفحص نشوب الحريق في وحدة سكنية بالطابق التاسع فوق الأرضي وأمكن السيطرة عليه.
المعاينة كشفت أن سبب الحريق اشتعال أسطوانة بوتاجاز بالشقة دون وقوع إصابات.