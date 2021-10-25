محمد مجاهد يلجأ للقضاء الإداري لتنفيذ حكم إدراجه بانتخابات نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم سيد بحيري المحامي وكيلًا عن محمد مجاهد، باستشكال أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيه بإلزام اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة بتنفيذ حكم إدراجه بكشوف انتخابات نادي سموحة.

وحمل الاستشكال المعكوس رقم ٤٩٢٩ لسنة ٧٦ قضائية، واختصم كل من اللجنة الأولمبية، ووزير الشباب والرياضة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أمس الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.