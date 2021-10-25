شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن فتح غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان وتلقي أي استفسارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق، تعرب السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق غرفة عمليات، لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرا.

وتؤكد وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، تهيب وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني التالي:

[email protected]

وتابع عباس أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.

