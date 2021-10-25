شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: ثلث الدلتا النيل معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل فى مصر معرض للغرق، بسبب التغيرات المناخية التى ارتفعت وتيرتها فى الآونة الأخيرة.

وأضاف عبد العاطى خلال مشاركته فى جلسة عرض ومناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل اليوم ضمن فاعليات اليوم الثانى فى أسبوع القاهرة للمياه أن من تأثيرات التغيرات المناخية أيضا تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، الأمر الذى يزيد من ملوحتها.

وأكد عبدالعاطى، أن صندوق المناخ الأخضر الدولى قدم منحه لمصر لمواجهة هذه الآثار قدرها 32 مليون دولار والتى تعد أكبر منحة حصلت عليها تنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، لافتًا إلى أنه ليس مبلغًا كبيرًا لمواجهة آثار التغيرات المناخيه لكن لا يمكن أن يوصف بالقليل.

وأوضح أن هناك مشروعات يتم تنفيذها على سواحل مصر الشمالية لحماية الشواطئ للحد من ارتفاع سطح البحر وبالتالى حماية الدلتا من الغرق فى خمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بأجمالى طول يصل إلى 70 كم، كما تم وضع خطة رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وأضاف أن المنشأت التى سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضى المنخفضة فى دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، كما أن المشروع سيوفر الدعم الفنى اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالى بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، لتجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشار وزير الرى، إلى أن جزءًا من المشروع يعتمد على دراسة للوزارة لتنمية الساحل الشمالى بالكامل، وكذلك حماية المناطق المنخفضة المعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية.