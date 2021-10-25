شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالعيد السادس والثلاثون لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، أمس الحفل السنوى بمناسبة العيد السادس والثلاثين لتأسيسها، وصلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا القداس الإلهى وشاركه الآباء كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وعقب صلاة الصلح، أتم نيافته طقس رسامة 20 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و 18 فى رتبة أغنسطس و6 فى رتبة إيبودياكون، وعقب انتهاء القداس افتتح نيافته السوق الخيرى، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب وأخرى للأطفال وأيضًا برامج متنوعة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد الشمعة السابعة والثلاثين من عمر الكنيسة، وسط أجواء مبهجة.



الاحتفال بذكرى التأسيس



حفل التأسيس



عيد تأسيس الكنيسة