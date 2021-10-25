شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية نادرة لتسرب السائل النخاعى الشوكى عبر منظار الأنف لمريضة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه نجح الفريق الطبي من استشاريي الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بمستشفى السلام بورسعيد، في علاج مريضة كانت تعاني من تسريب السائل النخاعي الشوكي من الأنف، وذلك بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة لها، حيث تبين وجود ثقب في قاع الجمجمة الأمامي للمريضة يتسرب منه سائل النخاع الشوكي، وعليه تم تجهيز المريضة للعمليات، وإجراء عملية إصلاح الثقب بالمنظار الضوئي الجراحي عبر الأنف، والذي ساهم في علاج المريضة دون الحاجة لفتح عظام الجمجمة أو الأنسجة المحيطة بالمخ، إضافة إلى ترقيع منطقة التسرب في قاع الجمجمة.

وأضافت الهيئة، أنه تمت إجراء العملية للمريضة على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى السلام ببورسعيد، تضم كل من، الدكتور أنور عبدالعاطى، مدرس واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. بسادة شحاتة، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، د. محمد فايز، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، والدكتور محمد ناصف، استشاري التخدير، د. عفاف غويبة، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز من المستشفى، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للمريضة وإتمام العملية بنجاح.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى السلام تتميز بكونها مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوافر بداخلها العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، لعل أبرزها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة، وأخيرًا عمليات إصلاح تسرب السائل النخاعي الشوكي باستخدام المنظار.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، بلغ أكثر من 350 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات الطبية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تضم المستشفى نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في كافة التخصصات الطبية، كما يُجرى بداخلها كافة أنواع العمليات سواء الصغرى أو الكبرى أو المتوسطة، والناردة منها والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وتابع السبكي، أن مستشفى السلام بورسعيد مقامة على مساحة 13,984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مباني "المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية"، وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سريرا داخليا، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.