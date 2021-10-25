شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم إجراء الحقن المجهرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هو حكم الحقن المجهري؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية.

وقال عاشور فى إجابته على السؤال: "الحقن المجهري معناه أن شخصا لا ينجب لسبب ما، ويذهب مع زوجته للطبيب ويؤكد أنهما صحيحان ولكن هناك أسبابا تمنع وصول حيوان منوي من ملايين الحيوانات المنوية للرجل لبويضة زوجته ليلقحها، وهنا تأتي أسباب العلم والشرع لا يرفضها".

وأضاف عاشور:" يتم استخراج بويضة الزوحة ويتم وضعها قي أنبوب وأخذ جزء من الحيوانات المنوية، وذلك في أثناء قيام الحياة الزوجية، ثم يصل 1 منها لتلقيح هذه البويضة فيتركها مدة أو يعيدها لرحم الزوجة".

واختتم المستشار العلمى لمفتى الجمهورية:"ولا حرج في ذلك لأن مني الزوج يلقح بويضة الزوحة حال قيام العلاقة الزوجية ولم تختلط أنساب أو شىء ولا شىء في ذلك بل ندعو إليه إذا كان الناس في حاجة إليه بمشاورة الطبيب المختص".

