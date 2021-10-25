شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 6119 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه منذ تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات في 1 أكتوبر الجاري، حتى 23 أكتوبر الجارى، تم رصد 6119 مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح قاسم فى تصريحات له اليوم، أن المحافظات مستمرة فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والكافيهات والمولات التجارية والتى بدأ تطبيقها 1 أكتوبر الماضى، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون.

يذكر أن المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات كما يلى:



1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 مساءً.

3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة 12منتصف الليل.

4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)

6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

8. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

9. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.

10. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

11. تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

12. يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.