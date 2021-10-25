شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن يحوى مواد سريعة الاشتعال فى حدائق الأهرام بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام من ضبط جراج تستغله إحدى الشركات في تخزين مواد سريعة الاشتعال بحدائق الأهرام، وتم غلق المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تدار بالمخالفة .

كما تمكنت الحملات التي نفذها حي الهرم بحدائق الاهرام من رفع باعة جائلين بمنطقة التجنيد شملت عربات مأكولات وتروسيكلات وثلاجات عرض، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المخالفات والمنشآت التي تدار بدون ترخيص.