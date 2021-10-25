شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطرح كرتونة البيض فى منافذها بـ45 جنيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وقطاع الإنتاج البيض في منافذها بأسعار تراوحت من 45,46,47 لطبق البيض الأحمر والأبيض، بالتعاون مع الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية وأيضا إتحاد منتجي الدواجن، بناءاً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة.



توزيع كراتين البيض

يأتى ذلك نتيجة للجهود التي يبذلها وزير الزراعة لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة وأيضا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وسوف تستمر وزارة الزراعة طرح البيض في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق.

يشار إلى وزير الزراعة قد عقد اجتماع مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الإتفاق مع منافذ أمان ووزارة التموين والتجارة الداخلية على عرض أطباق البيض بأسعار مناسبة فى المنافذ التابعة لها والبالغ عددها حوالى 1500 منفذ، لتقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك الأمر الذي يسهم فى خفض الأسعار.





منافذ البيض

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد التقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون فى مجال البورصة السلعية.

وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

ويسعى الطرفان وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.



ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.



جانب من منافذ البيض



تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الاطراف ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.