شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يوضح أبرز أسباب التعاطى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ،من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، والتى تتمثل فى "خدمات المشورة، والدعم النفسى، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية

ووفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "فان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسري والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات ، و أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.