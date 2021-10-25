شكرا لقرائتكم خبر عن 25 موقعا بالأحوال المدنية لترجمة الوثائق إلى 20 لغة متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توسع قطاع الأحوال المدنية في مواقع الترجمة للوثائق التي وصل عددها لـ 25 موقعا، بالإضافة إلى وجود عدد من اللغات تتخطى الـ20 لغة لاستخراج الوثائق بها، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.