شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 11 عملية استبدال الأورطي بتقنية التافي TAVI في بورسيعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم إجراء أدق وأكبر العمليات لعلاج المرضى عن طريق القساطر القلبية، كأحدث تقنيات علاجية مستخدمة لعلاج أمراض القلب والشرايين دون جراحة وفق ممارسات الصحة العالمية، والتي تساهم في سرعة استقرار الحالة الصحية للمرضى وتقليل الآثار الجانبية التي قد تنتج عن الجراحات التقليدية، كما تساعد على تقليل فترة إقامة المريض بالمستشفى، وسرعة عودته إلى الحياة الطبيعية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء عمليتين لاستبدال الصمام الأورطي لمريضتين كانوا يعانون من ضيق شديد في االصمام الأوطي عن طريق القسطرة باستخدام تقنية التافي (TAVI)، ليصل بذلك عدد العمليات المجراة داخل مستشفى النصر التخصصي بهذه التقنية إلى 11 عملية حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى إجراء قسطرة قلبية متقدمة ومعقدة لمريض كان يعاني من انسداد مزمن بالشرايين التاجية بتقنية الـ (CTO)، وكذلك إجراء قسطرة قلبية لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي باستخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان عن طريق جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS).

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء القساطر القلبية للمرضى على يد فريق من أمهر أطباء القلب والقسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي، يضم كلًا من د. طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة القلبية وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى النصر التخصصي

وتابعت الهيئة: أن تكلفة عمليات القساطر القلبية تتراوح ما بين (100 – 600) ألف جنيه للعملية الواحدة حسب نوع العملية، وأنه لم يتحمل كل مريض من المرضى الأربعة سوى 300 جنيه قدر مساهمة بالعملية الواحدة، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تضمن علاج كل المرضى بأقل تكلفة وبأعلى تقنيات الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، هي صرح طبي عظيم متخصص في علاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وأنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمستشفيات GAHAR2021، بما يعني توفير المستشفى أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى ومطابقتها لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تقديم مستشفى النصر التخصصي أكثر من 450 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن، بمختلف التخصصات الطبية، بدءًا من خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والفحوصات التشخيصية والمعملية للمرضى، ومرورًا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات، ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والغسيل الكلوي للأطفال، بأعلى معايير الجودة العالمية.