شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" أول جامعة تعقد اجتماعها الشهري بالعاصمة الإدارية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر عقد مجلسها الشهرى في موعده الشهري بكامل هيئته بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأربعاء القادم، دعمًا لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة: إننا دائمًا وأبدًا نؤكد على أن جامعة الأزهر لا يقتصر دورها على التعليم وحسب، بل الأمر يتخطى ذلك إلى المشاركة الفاعلة في كل ما يخص الدولة المصرية والمواطن المصري، من خلال إعداد القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب الخدمات الطبية المجانية المقدمة من قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، واستضافة العالقين في ظل جائحة كورونا بالمدن الجامعية والبالغ عددهم 4 آلاف عالق، وقيام الجيش الأبيض بكليات الطب بالجامعة بعمليات تدريب وتأهيل للكوادر الطبية بمختلف مستشفيات وزارة الصحة منذ اندلاع الجائحة.

وأضاف أن انعقاد مجلس الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد تأكيدًا على دعم الجامعة لجميع جهود القيادة السياسية نحو البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها جميع قطاعات الدولة، ومباركة جهود القيادة السياسية نحو التعمير وبناء الجمهورية الجديدة.