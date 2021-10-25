شكرا لقرائتكم خبر عن لجان حقوق الإنسان بالداخلية تنظم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.. وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.