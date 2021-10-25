شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إقليمي: المنطقة العربية تفقد 100 مليار متر مكعب من المياه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب جنات ممثل المركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة "أكساد"، أن المنطقة العربية من أكثر المناطق ندرة للمياه، حيث يصل متوسط نصيب الفرد 620 مترا مكعبا في العام، ومن المتوقع أن يقل خلال السنوات القادمة.



أضاف خلال الجلسة الرئيسية بعنوان "تطور إدارة المياه"، وذلك في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي انطلقت فعالياته بالأمس، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك دول عديدة في المنطقة العربية تعاني بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية السريعة والتلوث.. مؤكدا أن كل ذلك يعمل على الحد من كفاءة الري بمقدار 15% من كل عام.



وأضاف أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" قام بتطوير استراتيجية المياه العربية التي تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تهدف إلى حسن الاستخدام وتنسيق التطور وتبني النهج التشاركي بين كافة القطاعات.



وأكد أن مشاريع "أكساد" يتم تنفيذها في كافة الدول العربية وهناك مشروعات أخرى يتم العمل عليها بالفعل، مضيفا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعمل مع وزارتي الري والزراعة في كل الدول العربية، لافتا إلى أنه يتم العمل على مشروعات الري وتطويره، وأن المنظمة تقوم بالعديد من المشروعات في 13 دولة عربية موضحاً أن هناك 100 مليار متر مكعب نفتقدها من المياه بسبب الري وهذا يتطلب أن نركز على إدارة وكفاءة الري، مؤكدا أن هناك تعاونا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالفل لكي يتم تحسين طرق الري.



وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب تم تنفيذها في مثل زراعة الطماطم والخضروات في الصوب وهذا زاد من المحاصيل الزراعية.. مضيفا أن كل ذلك تم بالتعاون مع المزارعين مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذه التقنية في العديد من المناطق مثل منطقة الجوف بالسعودية رغم أن نسبة الأمطار بها 50 مليمترا فقط، وتم استخدام هذه المياه في زراعات الكثير من النباتات وزيادة الرقعة الزراعية.



وأوضح أنه تم تطبيق هذه التقنية في مرسى مطروح بمصر والوادي الجديد، بالإضافة إلى تطوير العديد من الآبار غير المستخدمة للاستفادة منها في العديد من الزراعات لافتاً الي أهمية المياه الجوفية وأنها من الموارد التي يساء استخدامها وتحتاج إلى إدارة جيدة، مشيرا إلى أن هناك طرقا كثيرا يجري استخدامها للحفاظ على هذه المياه والاستفادة منها.