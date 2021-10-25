شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول زراعة إسباني: حكومة بلادى تمول 50% فقط من المشروعات الزراعية والري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرانسيسكو موليرو، رئيس شركة "سياسا" الحكومية لتنمية البنية التحتية الزراعية ومشروعات الري في إسبانيا، إنه منذ عام 2000 استثمرت أكثر من مليار يورو، في تنمية أكثر من 550 ألف هكتار، مضيفا أن هناك 4 ملايين هكتار، تعتمد على الزراعة المروية في إسبانيا، لافتا إلى تمويل الحكومة الإسبانية 50٪؜ من المشروعات، والنسبة الباقية تمولها الاتحادات الخاصة بالمزارعين، بالتعاون مع المجتمع المدني

وأوضح خلال اليوم الثانى لأسبوع القاهرة للمياه، أن إسبانيا دولة زراعية، بها تنوع زراعي كبير نظرا لاختلاف طقس المقاطعات، مشيرا إلى أن إحدى المقاطعات الجنوبية يزرع بها نحو 500 ألف فدان بالزيتون، رغم عدم سقوط أمطار هناك، وتصنف هذه المنطقة بالأولى في زراعة الزيتون في العالم.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، يواصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلي ، و (800) مشارك افتراضي عن بعد ، و 20 وفد وزاري ومشاركة 44 وفد وزاري بشكل افتراضى.

