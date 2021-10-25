شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطيران المدني، عن حصول الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية، والذى يقام كل خمس سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، حيث يعد هذا النجاح تأكيدا علي مدى تفوق المنتج المصرى ومطابقته بكافة المعايير العالمية والدولية ومضاهته للمنتج الأجنبي في الكفاءة.

وتعد معايرة الأجهزة الفنية من أهم الخطوات القياسية العلمية لكسب الثقة في النتائج المقاسة بواسطة الأجهزة العلمية والتقنية، حيث نجح جهاز قياس الإشعاع الشمسى المصري في اجتياز اختبارات القبول خلال مشاركته فى المعايرة الدولية وتم تجديد الاعتماد الدولى لمدة خمس سنوات أخرى قادمة.

ويشمل المركز على أجهزة البيرانومتر والبيرهليوميتر التي تقيس المقدار الدقيق لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة التي تصل فعليا إلى سطح الأرض وهو ما يعرف تقنياً بالإشعاع الشمسي.

كما تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خدماتها وأنشطتها المرتبطة بقياسات الإشعاع الشمسي ومعايرات أجهزة الإشعاع الشمسى للإقليم الأفريقي والدول العربية بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة.