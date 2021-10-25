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رئيس الوزراء يلتقى المدير العام لبنك كريدى أجريكول خلال زيارته لفرنسا

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لفرنسا، المدير العام  لبنك كريدى أجريكول.

 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا، وذلك على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "‪MEDEF‬" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.

 

واستعرض الوفد الفرنسي تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل.

 

وأضاف الوفد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصري لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، ستقوم الوكالة الفرنسية بتقديم دعم مادي قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التي تأسست في عام 2002، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتي تعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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