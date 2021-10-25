شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجيهات مهمة من "التعليم" لتحقيق الانضباط في الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام العام الدراسى الجديد، كما وجهت الوزارة المدارس بتنفيذ عدة إجراءات لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس أثناء اليوم الدراسى، نسردها فى التقرير التالى.
ـ أكدت الوزارة ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب.
ـ خفض الكثافات الطلابية إلى فترتين و3 فترات.
ـ ترك مدة زمنية بين الفترات الدراسية لدخول وخروج الطلاب.
ـ عدم ترك الفصول بدون معلمين حيث عملت المدارس على توفير معلمين من خلال التطوع وعودة من خرج على المعاش مع التعاقد بالحصة.
ـ عدم السماح لأولياء الأمور بالتكدس أمام بوابات المدارس لتحقيق التباعد.
ـ استمرار توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية بأهمية النظافة العامة وخطورة الأمراض على صحة الطفل وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضرورة إتباع أسلوب صحى سليم فى التغذية المدرسية.
ـ تفعيل مجموعات التقوية مع الالتزام بضوابطها وأسعارها.
ـ مكافحة الدروس الخصوصية ومجازاة من يعمل فيها على حساب اليوم الدراسى والمدرسة.
ـ التنبيه على المعلمين بضرورة الحصول على لقاح كورونا.
ـ الالتزام بالشرح خلال اليوم الدراسى وعدم التهاون فى المناهج الدراسية وخطة العام الدراسى الجديد.