شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجيهات مهمة من "التعليم" لتحقيق الانضباط في الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام العام الدراسى الجديد، كما وجهت الوزارة المدارس بتنفيذ عدة إجراءات لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس أثناء اليوم الدراسى، نسردها فى التقرير التالى.

ـ أكدت الوزارة ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب.

ـ خفض الكثافات الطلابية إلى فترتين و3 فترات.

ـ ترك مدة زمنية بين الفترات الدراسية لدخول وخروج الطلاب.

ـ عدم ترك الفصول بدون معلمين حيث عملت المدارس على توفير معلمين من خلال التطوع وعودة من خرج على المعاش مع التعاقد بالحصة.

ـ عدم السماح لأولياء الأمور بالتكدس أمام بوابات المدارس لتحقيق التباعد.

ـ استمرار توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية بأهمية النظافة العامة وخطورة الأمراض على صحة الطفل وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضرورة إتباع أسلوب صحى سليم فى التغذية المدرسية.

ـ تفعيل مجموعات التقوية مع الالتزام بضوابطها وأسعارها.

ـ مكافحة الدروس الخصوصية ومجازاة من يعمل فيها على حساب اليوم الدراسى والمدرسة.

ـ التنبيه على المعلمين بضرورة الحصول على لقاح كورونا.

ـ الالتزام بالشرح خلال اليوم الدراسى وعدم التهاون فى المناهج الدراسية وخطة العام الدراسى الجديد.



