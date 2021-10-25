شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح أعمال إنشاء خزان مياه أرضى بالبراجيل بسعة 6000 متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه، كريستيان بارجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر وأوليفر بارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم ضمن مشروع تطوير منطقة أرض اللواء القطاع الخامس الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضه إلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.

وأكد المحافظ علي التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية علي مدار سنوات، والتي شملت تطوير ورصف منطقة سوق ميت عقبة وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بميت عقبة بالاضافة الى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقتى ميت عقبة 1 و 2 و 3 وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق ميت عقبة 1 و2 و أرض اللواء 2 و شمال المحور بمنطقة الصفطاوى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنفيذ مشروع خط طرد مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ومد شبكات انحدار صرف صحى بمناطق الصفطاوى 1 و 2 و 3 و بمنطقة حرم الطريق الدائرى و بمناطق سلامة الراضى 1 و 2 و 3 ، لافتا أن اليوم تم افتتاح أعمال إنشاء خزان مياه الشرب الأرضى سعة 6000 م٣ والمبانى الملحقة به كثمرة جديدة للتعاون.

وأكد محافظ الجيزة، أن تلك المشروعات ساهمت فى إحداث نقلة حضارية لسكان تلك القطاعات حيث استفاد منها 388.7 ألف مواطن وساهمت بشكل كبير في القضاء على ما كانت تعانيه من نقص فى بعض الخدمات إلى جانب ذلك فقد ساعدت تلك المشروعات على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين من أهالى المنطقة وتحقيق إكتفاءها من خدمات المرافق وتحسين حالة الطرق.

ومن جانبه، وجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لما لمسه من تعاون مثمر خلال مراحل العمل مع تطلعه لمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلي مفوضة الاتحاد الأوروبي وهند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس حاتم مكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.