شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب بطريرك الأرمن الكاثوليك الجديد بالعاصمة اللبنانية بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم صباح أمس، حفل تنصيب غبطة البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين، بطريركًا جديدًا لبيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وذلك بكنيسة مار جريجوريوس المنور- مار الياس للأرمن الكاثوليك، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر فى بيان رسمى لها أن ذلك جاء بمشاركة أعضاء السينودس المقدس للكنيسة الأرمينية الكاثوليكية، كما شارك أيضًا صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، البطريرك الماروني، وغبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الطوائف بلبنان، وسوريا، وأرمينيا.

وشارك أيضًا مندوب عن رئيس دولة لبنان، وأيضًا مندوب عن رئيس الحكومة اللبنانية، ومندوب عن رئيس البرلمان اللبناني، وسفراء بعض الدول.