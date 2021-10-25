شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تعقد لقاء تعريفيا واختبار قبول للطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، لقاء تعريفيا وإختبار قبول للطلاب الجدد المتقدمين لبرنامجي تكنولوجيا سيارات الهجين وتكنولوجيا الميكاترونيكس، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، فى بيان، إن جامعة حلوان تتميز بوجود عدد كبير من البرامج الجديدة والمتميزة والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، كما تتسم هذه البرامج بالجمع بين الجانبين النظري والعملي، بالإضافة إلى تنوعها وتحقيقها لكافة المتطلبات التي يحتاجها الطالب بعد التخرج مما تجعله مؤهلا على الصعيد المحلي والدولي للمنافسة بقوة.

ورحب الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالطلاب الجدد وقدم عرضا تعريفيا للبرنامجين، شرح فيه أهمية البرامج ومميزاتها ونظام الساعات المعتمدة في الدراسة والتي تمتد على مدار 8 فصول دراسية، وتشتمل على تدريب عملي في المصانع والشركات المتخصصة في المجال للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا، كما ركز علي أهمية تنمية المهارات الإبداعية للطلاب.

وأضاف أن الكلية بها تدريبات عملية تثري مهارات الطلاب الإبداعية وتهدف إلى تأهيل كوادر تكنولوجية متميزة قادرة علي العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي للنهوض بالصناعة.

أشار عميد الكلية إلى أن هذه البرامج بدأ تدريسها فى العام الماضي جنبا إلى جنب مع المسار التعليمي العادي للأقسام المختلفة بكلية التكنولوجيا و التعليم والتى من أهدافها توفير المعلم التكنولوجى لمدارس التعليم الفنى والمعاهد التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية، كما أكد على ضرورة تلقي المعلومة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في البرامج بالكلية.

كما نوه إلي ضرورة الاجتهاد والتفوق، حيث إن الكلية تمنح المتفوقين في البرامج مميزات كثيرة ويجب الارتقاء بأنفسهم والسعي نحو التفوق، مؤكداً علي حرص الكلية على تذليل كافة معوقات العملية التعليمية و مساندة الطالب إلي أن يحقق الهدف المنشود من دخوله الكلية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور ياسر فتوح منسق برنامج تكنولوجيا السيارت الهجين، والدكتور أحمد الطنطاوي منسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس وياسر السيد امين الكلية الذين قدموا التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد.