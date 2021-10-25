شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة تهنئ الدكتور عبدالناصر سنجاب لاختياره ضمن أفضل علماء العالم للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للصيادلة، بخالص التهنئة للدكتور عبدالناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس، لاختياره للعام الثانى على التوالى بقائمة أفضل علماء العالم تأثيراً على مستوى العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وذلك وفق تصنيف جامعة استانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير الهولندية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الاختيار جاء تكليلا لجهوده على مدار السنوات الماضية فى مجالات العلوم الطبية والبحثية، وتقديراً للسجل التاريخى والمهنى والاكاديمى الحافل بالإنجازات التى قدمها خلال فترة عمله.

يذكر أن الدكتور عبدالناصر سنجاب فاز العام الماضى بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية لعام 2020 والتى تمنح فى العلوم التكنولوجية المتقدمة لـ5 أشخاص على مستوى الجمهورية، كما نشر له ما يقرب من 150 بحثا دوليا، وحصل على 2 براءة اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، وساهم فى إنشاء وتطوير مركز أبحاث الدواء فى جامعة عين شمس، وله كتابان فى مجال الصيدلة والدواء.