شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره القطرى تذليل العقبات أمام العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل القطرى الدكتور علي بن سعيد المرى، بمكتبه بمقر وزارة العمل القطرية بالدوحة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا أنه في بلده الثانى قطر، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلي عمق ومتانة العلاقة بين مصر وقطر، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوي، والملحق العمالي خالد فتحي.

وأكد وزير العمل القطري حرصه على تذليل أى أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجه عن جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع البعثة المصرية والملحق العمالى بالسفارة المصرية بالدوحة في الشأن العمالى، لافتا إلى استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لدعم أطر التعاون المشترك تحت قيادة زعماء البلدين.

وأشاد وزير العمل القطري بالنهضة التي يمر بها البلدان في ضوء قيادة سياسية حكيمة تحرص علي رفعة البلاد، مطمئناً عن سير أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

من جانبه، قدم سعفان الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مصر وقطر بشكل مباشر فى مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن قطر في قلب الدولة المصرية، لا تغيب عنها، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة مهما ابتعدت الحدود .

وشدد سعفان علي أن التعاون والتكامل بين الوزارتين أمر ضروري ومهم لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أن هذا يتطلب تنسيقا ومتابعة مستمرة من الجانبين.

وفى ختام اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة، الوزير القطري، هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيراً منه على عمق العلاقات المصرية القطرية ، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات على كافة المستويات.