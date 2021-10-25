شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ولن نسمح بالتعدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة البيئة، حملة مكبرة لإزالة التعديات عن محمية وادى الريان بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته وقانون المحميات الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حق للأجيال القادمة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها، بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية الأمن بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات المخالفة للقانون، الواقعة على محمية وادى الريان والبالغ مساحتها 260 فدانا، ضمن جهود الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، مؤكدة أنه لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ولن نسمح بالتعدى عليها، فواجبنا الحفاظ عليها وحماية مواردها الطبيعية.