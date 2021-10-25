شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة القاهرة" تضبط 2 مليون عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من مداهمة شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تقوم بالترويج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمنطقة المعصرة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإدارة، تفيد وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لمستحضرات طبية للشعر والرأس على أنها آمنة للأطفال والكبار، مما نتج عنه أضرار بالغة لأكثر من حالة وتسببت فى تساقط كثيف للشعر، وتبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مما أدى لآثار جانبية خطيرة على الحالات، وتعد تلك الضربة هى الأولى من نوعها لمثل هذه الورش والمخازن.

وتمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيمائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات الغير مغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

قام بالمأمورية الدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلى بصحة القاهرة والدكتورة منى سليمان المفتش بالإدارة، وقد تم ضبط صاحب الشركة وتشميع مقر الشركة بمعرفة مباحث التموين، بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير التفتيش.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن الكميات المضبوطات بلغت حوالى ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر ومائة قرص مخدر و١٥ صنف منشطات جنسية.

ذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الصيدلة بالقاهرة، أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت حوالى مليون و٣٠٠ ألف جنيه مصرى.

وإذ تهيب الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام أى كريمات أو مستحضرات تجميل الا من أماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعى، لما قدد تسببه من أضرار خطيرة على الإنسان.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرى، وكذا مجهولة المصدر والأدوية المخدرة.

قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحى أو الادوية المخدرة بالسوق السوداء، أو خداع المواطنين بأسماء مستحضرات تجميل وعلاجات وهمية من شأنها الاضرار بصحة المواطن.



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (1)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (2)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (3)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (4)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (5)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (6)



صحة القاهرة تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر (7)



