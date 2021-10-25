شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم ودواجن غير صالحة ورفع محتويات مدرسة بدون ترخيص فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة بحى جنوب أسفرت عن رفع محتويات مدرسة بشارع عباده بن الصامت المتفرع من شارع المحطة لعدم وجود ترخيص بمرافقة لجنة من مديرية التربيه والتعليم، كما تم رفع إشغالات من شارع ربيع الجيزى والصناديلى وسعد زغلول، ورفع اشغالات الباعة بسلم مشاة المنيب وميدان المنيب.

ونفذت إدارة البيئة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري والتموين والصحه حملة للرقابة على السلع الغذائية بشارع ربيع الجيزى والمنيب أسفرت عن إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم إصلاح خط مياه بشارع عبد السلام عارف، كما تم تركيب غطاء ناصية شارع النيل مع شارع ويصا واصف، كما تم تطهير الصرف الصحي بشارع عامر من شارع المحطة و إصلاح غطاء غرفة تليفونات أمام محطة مترو أنفاق المنيب وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف ومتابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى.