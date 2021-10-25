ألسن عين شمس تطلق كرنفالات استقبال الطلاب الجدد وتؤكد على إجراءات الوقاية

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، حيث شهدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها كل من الوكلاء، الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الكرنفالات التى أطلقتها إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وشهدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، والوكلاء مراسم تحية العلم المصري وإلقاء عدد من الأغانى الكشفية، وأكدت خلال كلمتها على أهمية التزام الطلاب بالإجراءات الإحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الجامعة اتخذت إجراءاتها لتطعيم كافة منتسبيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت على أن الكلية تدعم طلابها بكافة الوسائل للحصول على خدمة تعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة التى من خلالها يتم بناء شخصية الطالب خلال المرحلة الجامعية، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة أولوية للطلاب، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما استعرضت إدارات الكلية المختلفة التى تقدم خدمات متنوعة تسهم في خدمة الطلاب خلال فترة دراستهم.

كما أشادت بنجاح تجربة التعليم عن بعد التى شهدتها المدارس والجامعات العام الماضي، مؤكدًة على أن تلك النجاحات بمثابة نقطة الانطلاق للاعتماد على التعليم الإلكترونى خلال السنوات القادمة.

وأكدت أن إدارة الكلية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، ويجب على الطلاب أن يلتزموا بتنفيذ تلك الإجراءات من أجل حمايتهم، كما أن الكلية ستدشن العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة لخدمة الطلاب وفق قواعد التباعد الإجتماعي و الإجراءات الاحترازية.

وشهدت فعاليات كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى تنظيم معرض فنى به لوحات من تنفيذ الطلاب، كذلك عدد من الألعاب الترفيهية منها كرة السرعة وكرة السرعة، وتستمر الفعاليات لمدة يومين.