شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل ميدانى رمسيس والسيدة زينب لرفع مستوى النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حملات غسيل للأرصفة بميدانى رمسيس بحى الأزبكية، والسيدة زينب وشارع بور سعيد بحى السيدة، حيث تم غسيل وتطهير الشوارع بشارع بورسعيد وأمام مسجد وضريح السيدة زينب، للحفاظ على مستوى النظافة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .

ونفذ عمال هيئة نظافة القاهرة حملة نظافة مكبرة بمشروع روضة السيدة بحى السيدة، حيث تم غسيل شوارع المشروع والعمارات السكنية بالكامل ما انعكس على الشكل الجمالى للمشروع.

كما تم غسيل ارصفة ميدان رمسيس والأسوار الحديدية وأسفل الكبارى ، وتطهيرها مع رفع كافة المخلفات وتجريد الأتربة وكنس الشوارع.

ونفذ فرع الهيئة بالأزبكية حملة نظافة وغسيل ورفع وإزالة التراكمات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة تطوير الألفى، حيث تم غسيل الأرصفة ومقاعد الجلوس بشارع الألفى.