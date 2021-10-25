شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي بفرنسا: مصر الوحيدة بالشرق الأوسط التي بها بنية تحتية ضخمة لتسييل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماعه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.

وردا على سؤال آخر حول جهود الحكومة المصرية في دعم مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة من أجل تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لاسيما الغاز، وعمليات تسييله، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة تسعي إلي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للغاز الطبيعي، كما أن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي لديها بنية تحتية ضخمة في مجال تسييل الغاز.