شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت الهيئة أنه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة غدا الثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة