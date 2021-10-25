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رئيس مجلس السيادة السوداني: التراضي بين مكونات شراكة الحكم تحول إلى صراع

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القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة.

 

وأضاف البرهان في كلمة للشعب السوداني، إن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقالي، لكن التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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