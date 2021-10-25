شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني: التراضي بين مكونات شراكة الحكم تحول إلى صراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة.

وأضاف البرهان في كلمة للشعب السوداني، إن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقالي، لكن التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع.