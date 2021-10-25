شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بشأن ميناء العريش وإقامة منطقة لوجيستية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 465 لسنة 2021 ، باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019، بالنص التالي: "تنقل تبعية ميناء العريش ويعاد تخصيص كافة الأراضى المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، ناحية محافظة شمال سيناء.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم رقم 466 لسنة 2021 بإزالة النفع العام عن مساحة من الأرض الكائنة بناحية محافظة الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية عليها.