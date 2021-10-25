افرحوا بأولادكم "مشاريع أطباء عمالقة".. مدير كلية الطب العسكري يشيد بقدرات الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عبَّر اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكري، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، عن سعادته وهو يرى ثمرة النبتة التي أشرف على رعايتها حتى نضجت، إذ أثبت خريجو الكليات العسكرية أثناء الإعداد لحفل التخرج تميزهم البدني والانضباطي، مع تميزهم العلمي.

وأكد شكري رضاه الشديد عن تخريج دفعة من الأطباء المتميزين لبلدنا وقواتنا المسلحة مدربة طبقاً لبرنامج تعليمي يتماشى مع برامج التعليم في كبريات كليات الطب في العالم بعد مراجعته والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجان .

وأضاف مدير كلية الطب للقوات المسلحة، في تصريحات له على هامش حفل تخرج الكليات العسكرية، اليوم الإثنين، أن هذه هي دفعة الخريجين رقم 3 لكلية الطب بالقوات المسلحة، وقد تم تأهيلهم علمياً طبقاً لبرنامج التدريب 6 + 1، والذي تتم فيه دراسة المواد الأساسية في السنوات الثلاث الأولى من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معامل الكلية، ثم دراسة المواد الإكلينيكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة، والتي تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكي الذي يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة، ويتم كل ذلك بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاة بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.

ووجه شكري كلمة إلى الخريجين: "خلُّوا بالكم لحظة تخرجكم دى بداية الطريق مش نهايته.. إنتوا مختلفين عن زملائكم الخريجين في باقي الكليات؛ التأهيل والدراسات العليا بالنسبة لكم مش اختياري ده مَطلب مهم لكل طبيب، نَهَمك للتدريب والتعلم فترة الامتياز والنيابة دي اللى هتخليك دكتور متميز في المستقبل، ما ترضاش تكون دكتور عادي، مفيش حاجة نقصاك داخل القوات المسلحة عشان تبقى دكتور شاطر ومتميز، الموضوع كله متوقف على اجتهادك".

وتابع مدير كلية الطب للقوات المسلحة موجهًا كلمته إلى أسر الخريجين: "افرحوا بأولادكم لأنهم فعلاً مشاريع لأطباء عمالقة، شجعوهم على التفوق وحسسوهم بقيمة الفرصة اللي ربنا اختصهم بها دوناً عن كثير من زملائهم في مرحلة الثانوية العامة، وربنا يبارك لكم فيهم" .