أوائل خريجي الكليات العسكرية لـ"الخليج 365": جاهزون لتنفيذ أي مهام فداء للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الملازم مجدي محمد أبو الفرح، الأول على المعهد الفني للقوات المسلحة، إن الانضباط العسكري ورفع اللياقة البدنية مع استغلال الوقت هي ركائز وعناصر أساسية لأبناء القوات المسلحة.

وأوضح أبو الفرح أن السبب الرئيسي في اختياره للمعهد الفني كان لأنه يركز على المستويين الفكري والبدني، وهو ما يبني القائد العسكري.

وأضاف الأول على المعهد الفني للقوات المسلحة أن أكبر تحدٍّ بالنسبة إليه كان الموازنة بين الدراسة والانضباط العسكري والتخصص والحياة العادية، وجمع كل ذلك في تحقيق الهدف.

وأوضح الأول على المعهد، بشأن يومه في المعهد، أنه كان يبدأ بطابور لياقة ثم الإفطار والتوجه على التدريب أو التخصصات، ثم الغداء والتدريب على الأنشطة المختلفة، ثم مذاكرة أو ممارسة رياضة، موضحاً أن الانضباط العسكري كفيل بأن يحول أي طالب مدني إلى شخصية عسكرية، لافتاً إلى أنه يتطلع لتطوير نفسه في تخصصه وقيادة وحدته ورفع كفاءتها لتنفيذ أية مهمة.

وقال الملازم طيار حازم عبد السلام، الأول على الكلية الجوية، وهو ابن الإسكندرية، إنه كان يطمح في أن يكون ضابطًا بالقوات المسلحة، لا سيما أنه كان رياضياً من الصغرى، لافتاً إلى أن البداية كانت صعبة؛ إلا أن نظام الكلية يضعنا في نظام انضباطي في كل شيء واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأوضح عبد السلام أنه تعلم أثناء دراسته مراحل الطيران المختلفة وصولًا إلى القتال في الجو، لافتاً إلى أن مسألة أن يكون مسؤولًا عن طيائرة بمفرده ويطير بها ويعود بسلام لم تكن بالأمر الهين، مشيراً إلى أن أول طلعة طيران كانت حلماً بالنسبة إليه وجعلته يشعر بالمسؤولية.

وقال الملازم أحمد إبراهيم القمري، الأول بالكلية البحرية، إنه على مدار وجوده في الكلية البحرية، فإنه في كل سنة دراسية توجد فترة تدريب في البحر للتدريب على كل أنواع القطع البحرية والمدمرات؛ لما درسوه نظريًّا لتطبيقه عمليًّا.