كشف ملابسات التعدي على شخص وتصويره في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات التعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره.

تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة من (طالب - مقيم بدائرة المركز) بقيام (أحد الأشخاص وشقيقيه – مقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز) باستدراجه للقرية سكنهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره، وذلك على إثر حدوث مشاجرة في وقت سابق بين المُبلغ وبين نجل أحد المتهمين "طالب"، وتعدي المبلغ خلالها على نجل المتهم المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع شقيقيه، وتم نقل الـمُبلغ لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهمان الأخران.