فقأ عين جارته.. 15 يومًا حبس لمتهم أطلق الخرطوش في فرح بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، تجديد حبس فكهاني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في فقا عين جارته بطلقة خرطوش.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا يُفيد إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 55 سنة بطلق ناري، بأحد الأفراح بمنطقة المشروع الأمريكي التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، ما تسبب لها في عاهة مستديمة يستحيل برؤها أفقدتها بصرها في العين اليمنى.

تم نقل ربة المنزل للمستشفى ونجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان في القبض على المتهم.

وأنكر المتهم تسببه في الحادث، وأنه شقيق العروس ولا يعلم هوية مطلق العيار الناري.