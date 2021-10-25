بدأت بفكرة وانتهت بجثتين.. الأمن يكشف لغز مقتل شخصين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثتين بأحد المجاري المائية، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثتين بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز وانتشالهما وتبين أنهما لكلٍ من (طالب، مقيم بدائرة المركز- آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة)، "بهما عيارين ناريين بالرأس") وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهما الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث اختمر في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفي سبيل ذلك تحصل على " طبنجة " وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها واستقل سيارة أجرة عاقداً العزم على سرقة السيارة لاستخدامها في اختطاف شخص وقام بإطلاق عيار ناري على قائدها فأودى بحياته وقام بنقل جثته وإلقاها بمكان العثور عليها عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الثاني "من أهالي القرية محل سكنه" باستخدام هاتف السائق واستدراجه لمكان العثور بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثور، وقرر بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها.

وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وأمكن التوصل لحائزه كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار".