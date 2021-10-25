صاحب محل يهتك عرض طفلة جاره بالشيخ زايد: "ساعة شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد إلى أقوال صاحب محل؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 11 سنة داخل محل عمله.

الصدفة أنقذت الطفلة من كابوس الاعتداء الجنسي. المتهم استغل حالة الهدوء التي عليها المنطقة وراح يتحسس أماكن عفة الطفلة لإشباع نزواته لكن تصادف دخول سيدة المحل ليتوقف عن فعلته.

أطلقت السيدة صرخات استغاثة بالمارة وأصحاب المحال المجاورة "الراجل الناقص بيعمل حاجات وحشة مع عيلة صغيرة".

تحفظ الأهالي على المتهم الذي حاول مراوغتهم "كنت بهزر معاها دي ساكنة في نفس المنطقة" قبل أن يقر بفعلته أمام رجال الشرطة بقيادة العقيد أحمد نجم والرائد هشام فتحي.

اكتفى المتهم بالقول "ساعة شيطان" وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إلى النيابة العامة للتحقيق.