شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الجامعات المصرية يقدمون هدية للرئيس السيسي بحفل تخرج الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أوائل الجامعات المصرية على تقديم التهنئة لخريجى الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قدم الوفد المشارك من أوائل الجامعات المصرية هدية للرئيس.

أدى طلبة الكليات العسكرية قسم الولاء أمام الرئيس السيسي، وهذا نصه: "أقسم بالله العظيم، أن أكون جندياً وفياً لجمهورية مصر العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها حامياً ومدفعاً عنها، فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصاً لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، ومنفذاً لأوامر قادتى، ومحافظاً على سلاحى لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"، وذلك خلال حفل تخرجهم اليوم.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسي، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.