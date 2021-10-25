شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تنظم حملة للتوعية بمرض سرطان الثدى وتكشف الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذاك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والدعوة العالمية لاعتبار أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، فى بيان، أن الجامعة لها دور هام ورئيسي في نشر التوعية الصحية من خلال هذه الحملات التي تهدف إلى خلق وعي بين أفراد المجتمع بماهية الأمراض وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج وغيرها من المعلومات التي تساعد في مكافحة الأمراض المنتشرة .

أضاف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، أن هذه الأنشطة تساعد الطلاب على استخدام دراستهم في أنشطة تخدم المجتمع المحيط بهم وتوظف ما اكتسبوه من مهارات في منفعة بيئتهم المحيطة.

وأوضح أن سرطان الثدي قد يصيب النساء والرجال علي حد سواء، لكنه أكثر انتشارا بين السيدات حيث يشكل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا بين سيدات مصر ومن أكثرها تسبب في الوفاة حيث تبلغ نسبة الوفيات في سرطان الثدي ما يصل إلي 11% وهو ثاني أكبر مسبب للوفيات في مصر بعد سرطان الكبد. حيث يشكل التشخيص المبكر أحد أهم الآليات المتاحة لمكافحة هذا النوع من السرطان، و تبذل الدولة جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية حيث تشمل حملة 100 مليون صحة "حملة صحة المرأة" والتي تهدف إلى الكشف على 28 مليون سيدة في جميع محافظات الجمهورية ويأتي على رأس محاور هذه الحملة الكشف عن سرطان الثدي.

شارك في فعاليات الحملة طلاب الكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، حيث يقدم الطلاب معلومات حول مرض سرطان الثدي للعاملين بالكلية والجامعة والطلاب، أعراضه وطرق العلاج وكيفية الوقاية منه، كما صمم الطلاب فيديوهات للتوعية بالمرض يتم عرضها من خلال موقع الكلية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات العرض داخل الكلية.