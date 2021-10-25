شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم التاريخية بمحاور وطرق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة نظافة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، حملات موسعة لرفع المخلفات التاريخية بالأراضى الفضاء والخرابات ومخلفات الرتش المتراكمة بعدة مناطق فى القاهرة، وفى إطار ذلك رفع فرع الهيئة بحي السلام مخلفات الهدم بطريق محور 100 نزلة كوبرى 27 بالسلام ، وتتجريد الأتربة ورفع الرتش ومخلفات البناء والهدم لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام للمنطقة .

وقام فرع الهيئة بالتبين بحملة مكثفة لرفع مخلفات كورنيش النيل وشارع الوسط ومحيط الضغط العالي وميدان البوستة والمثلثة وجاري استكمال الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد عبد النبي مدير فرع الهيئة بالتبين، ضمن جهود الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ فريق العمل بقسم الإنشاءات بالورش الإنتاجية بالهيئة أعمال ترميم سور كوبري العاشر بمصر القديمة، كما شن فرع الهيئة بعين شمس حملة لرفع كميات كبيرة من الأتربة وتجريد أسفل كوبرى عين شمس .

كما نفذت الهيئة حملة لرفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة بطريق ومحور المشير محمد علي فهمي بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة والإنقاذ المركزي ومعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقامت الورش الإنتاجية بالهيئة بتركيب ولحام الجزء أعلي كوبري أكتوبر من نزلة ومخرج السبتية بمعرفة قسم الحدادة واللحام بالورش الإنتاجية.