شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين الظهور الأول للجماهير بالمدرجات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادتها لتأمين انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري بحضور الجماهير، حيث انتشرت الخدمات الأمنية بالملاعب التي تشهد المباريات الأولى.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية مباريات "البنك الأهلي وطلائع الجيش" الثالثة عصرًا، وديربي الإسكندرية بين "سموحة والاتحاد السكندري"، الخامسة والنصف مساءً، وفيوتشر وفاركو الساعة الثامنة مساءً.

وشكلت المجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات المقامة اليوم، في أول انطلاق للدوري المصري، وأول اختبار لحضور الجماهير مجددًا، وذلك للخروج بالمباريات لبر الأمان، والظهور في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.