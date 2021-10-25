المدارس تنظم ندوات لتوعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت المدارس ندوات لتوعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من كورونا ومكافحة العدوى، حيث منحت مدرسة العدوة الثانوية المشتركة الطلاب بعض النصائح الهامة حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وخطورة التخلى عنها فى المدرسة وأثناء اليوم الدراسي، وأيضا فى المواصلات العامة.

كما وجهت المدرسة الطلاب بضرورة استخدام الأدوات الشخصية فقط فى إطار تطبيق هذه الإجراءات والضوابط لمكافحة فيروس كورونا والأمراض التى تنتقل بالعدوى.

وأكدت المدارس للطلاب على أهمية الإجراءات الاحترازية فى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ضد كورونا وأى أمراض أخرى، كما وجهت الطلاب بالحفاظ على الأماكن المخصصة للجلوس داخل الفصول وأيضا عدم التزاحم وضرورة ارتداء الكمامة بشكل منتظم.

جدير بالذكر، أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى أى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.



المدارس تنظم ندوات لتوعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية



المدارس تنظم ندوات لتوعية الطلاب عن الإجراءات الاحترازية



توعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية



ندوات لتوعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية



