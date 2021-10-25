شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم مؤتمرا حول الإدارة المستدامة للزراعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مشروع ديفلاج DeVilag التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر ديفلاج كجزء من فعالية أسبوع المياه في القاهرة 2021 تحت عنوان: "نحو مسار مشترك للإدارة المستدامة للزراعة في مصر، يوم الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي ستلقي الخطاب الافتتاحي للمؤتمر إلى جانب الدكتور هاني سويلم، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير المؤسس لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة وبرنامج الدراسات العليا للتنمية المستدامة، ويشهد المؤتمر كوكبة من الاستشاريين والعلماء وصناع القرار الذين سيشاركون في جلسات مختلفة وعلى مدار يوم كامل سيناقشون العديد من الموضوعات ذات الصلة.

جدير بالذكر، أن مشروع ديفلاج والذي يستمر لمدة 3 سنوات، يهدف إلى دعم المجتمع الريفي المصري من خلال توفير الخريجين المؤهلين الذين يمكنهم تحسين الإنتاجية الزراعية وتمكين إنتاج غذائي أكثر استدامة، وتنمية القري الفقيرة وتعزيز دخل المزارعين وظروفهم المعيشية للحد من الهجرة الى المدن أو خارجها.

سيناقش المؤتمر موضوعات مهمة ومختلفة مثل تحديات وفرص التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتعليم من أجل التنمية المستدامة والهجرة ودور الاتحاد الأوروبي في دعم أجندة أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يشارك في تمويل مشروع ديفلاج برنامج ERASMUS + التابع للاتحاد الأوروبي، ويتضمن المشروع تطوير المناهج الدراسية فيما يخص موضوعات مثل الزراعة المستدامة والهجرة والتنمية كجزء من برنامج ماجستير التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.