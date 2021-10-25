شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد قطع أراضى أملاك دولة بالمعادى وحلوان بعد إزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة حى حلوان حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة، واسترداد 3 قطع أراضي خاصة بالتقنين والمستهدف تنفيذها ضمن الموجة الـ18 بإجمالى مساحة (99000 متر تقريباً، وتم إزالة تعديات علي أملاك الدولة عبارة عن 2 محل بالطوب الأبيض البلوك وأسقف خشبية تعدى بنهر الطريق، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض.

كما تم استرداد أراضى أملاك الدولة لعدم الجدية في إجراءات التقنين عبارة عن ثلاث قطع فضاء جنوب مرصد حلوان وقطعة بمنطقة عزبة زين وقطعة بشارع عزبة الوالدة العمومي، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالحي ومأمور قسم شرطة حلوان وقائد شرطة مرور حلوان، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي أراضى أملاك الدولة وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

وفى السياق، شنت أجهزة حى المعادى حملة كبرى لرفع إشغالات المحلات والكافيهات أسفرت عن رفع إشغالات وغلق عدة كافيهات بطريق محمية وادي دجلة، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدى على أملاك الدولة بطريق محمية وادي دجلة ناحية مجري السيل.