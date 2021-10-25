شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة وانخفاض بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

