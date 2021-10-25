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أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية الحربية

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القاهرة - سامية سيد - إيمانا من القوات المسلحة فى تشجيع الأبطال الرياضيين، حضر أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، كما يحضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج".

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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